В ОРДЛО передали 180 тонн гуманитарки

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 9 грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, товары медицинского и сельско-хозяйственного назначения общим весом 180 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта, в временно оккупированной территории Украины проследовало 4 грузовика гуманитарной помощи от Международного Комитета Красного Креста, однако боевики, без объяснения причин, не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную территорию Украины.



