В ОРДЛО передали 180 тонн гуманітарки
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Місія Міжнародного комітету Червоного Хреста направила жителям тимчасово окупованої частини Донбасу 180 тонн гуманітарної допомоги. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 9 вантажних автомобілів від Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, товари медичного та сільсько-господарчого призначення загальною вагою 180 тонн”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 березня, до тимчасово окупованої території України прослідувало 4 вантажівки гуманітарної допомоги від Міжнародного Комітету Червоного Хреста, проте бойовики, без пояснення причин, не пропустили 3 вантажівки, які повернулись на підконтрольну територію України.