В ОРДЛО оккупанты обязывают военнослужащих получить гражданство РФ - разведка

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КИЕВ. 11 мая. УНН. Российская оккупационная командования обязывает всех военнослужащих получить российское гражданство. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

"Российским командованием доказано распоряжение личный состав соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ об обязательности получения всеми военнослужащими российского гражданства", - сказал Мотузяник.

Также, российская оккупационная администрация усиливает меры по русификации населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. В частности, масштабы пропаганды растут за счет интенсивного распространения в оккупационных средствах массовой информации разъяснений и комментариев так называемых "специалистов" по оформлению российских паспортов, а также рассылки информационных смс.

"Вместе с тем руководством ФСБ РФ вводятся дополнительные ограничения относительно пересечения неконтролируемой украинской властью участка границы с Россией. Прежде всего ограничения касаются лиц, имеющих отношение к оккупационным администраций или проходят службу в рядах российских оккупационных войск и в силовых структурах т.н. "Л/ДНР", - рассказал Мотузяник.

Для указанной категории лиц сечение российско-украинской границы возможен лишь при условии служебной командировки с предварительным информированием российской стороны о времени, месте и цели поездки. При попытке игнорирование правил, осуществляется тщательный осмотр на российских пропускных пунктах, после чего в большинстве случаев принимается решение о запрете им на въезд в Россию.

Напомним, с начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одну вооруженную провокацию со стороны противника.

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