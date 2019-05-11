ООС: поранено одного українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію з боку противника. В результаті було поранено одного українського військового. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00 в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію з боку противника, що сталася вранці на Донецькому напрямку. Внаслідок цього ворожого вогню зазнав поранення один український військовий. Наразі його життю нічого не загрожує", - сказав Мотузянник.
Зазначається, що о 08:15 бойовики відкрили вогонь зі стрілецької зброї в бік оборонців Авдіївки. Обстріл тривав двадцять хвилин, і вівся противником з боку окупованого населеного пункту Спартак.
Нагадаємо, 10 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню, з них п’ять разів — із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.