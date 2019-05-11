ООС: ранен один украинский военный

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одну вооруженную провокацию со стороны противника, произошла утром на Донецком направлении. В результате вражеского огня получил ранение один украинский военный. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - сказал Мотузянник.

Отмечается, что в 08:15 боевики открыли огонь из стрелкового оружия в сторону защитников Авдеевки. Обстрел продолжался двадцать минут, и велся противником со стороны оккупированного населенного пункта Спартак.

Напомним, 10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм.