В ОРДЛО окупанти зобов’язують військовослужбовців отримати громадянство РФ — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Російська окупаційна командування зобов’язує всіх військовослужбовців отримати російське громадянство. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Російським командуванням доведено розпорядження до особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ про обов’язковість отримання всіма військовослужбовцями російського громадянства”, — сказав Мотузяник.
Також, російська окупаційна адміністрація посилює заходи з русифікації населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Зокрема, масштаби пропаганди зростають за рахунок інтенсивного розповсюдження в окупаційних засобах масової інформації роз’яснень та коментарів так званих “фахівців” з оформлення російських паспортів, а також розсилки інформаційних смс.
“Водночас керівництвом ФСБ РФ запроваджуються додаткові обмеження щодо перетину неконтрольованої українською владою ділянки кордону з Росією. Насамперед обмеження стосуються осіб, які мають відношення до окупаційних адміністрацій або проходять службу в лавах російських окупаційних військ та в силових структурах т.зв. "Л/ДНР", — розповів Мотузяник.
Для вказаної категорії осіб перетин українсько-російського кордону можливий лише за умов службового відрядження з попереднім інформуванням російської сторони про час, місце та мету поїздки. При спробі ігнорування правил, здійснюється прискіпливий огляд на російських пропускних пунктах, після чого у більшості випадків приймається рішення про заборону їм на в’їзд до Росії.
Нагадаємо, від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію з боку противника.