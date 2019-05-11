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В ОРДЛО окупанти зобов’язують військовослужбовців отримати громадянство РФ — розвідка

В ОРДЛО окупанти зобов’язують військовослужбовців отримати громадянство РФ — розвідка

Київ • УНН

 • 8468 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Російська окупаційна командування зобов’язує всіх військовослужбовців отримати російське громадянство. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

“Російським командуванням доведено розпорядження до особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ про обов’язковість отримання всіма військовослужбовцями російського громадянства”, — сказав Мотузяник.

Також, російська окупаційна адміністрація посилює заходи з русифікації населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей. Зокрема, масштаби пропаганди зростають за рахунок інтенсивного розповсюдження в окупаційних засобах масової інформації роз’яснень та коментарів так званих “фахівців” з оформлення російських паспортів, а також розсилки інформаційних смс.

“Водночас керівництвом ФСБ РФ запроваджуються додаткові обмеження щодо перетину неконтрольованої українською владою ділянки кордону з Росією. Насамперед обмеження стосуються осіб, які мають відношення до окупаційних адміністрацій або проходять службу в лавах російських окупаційних військ та в силових структурах т.зв. "Л/ДНР", — розповів Мотузяник.

Для вказаної категорії осіб перетин українсько-російського кордону можливий лише за умов службового відрядження з попереднім інформуванням російської сторони про час, місце та мету поїздки. При спробі ігнорування правил, здійснюється прискіпливий огляд на російських пропускних пунктах, після чого у більшості випадків приймається рішення про заборону їм на в’їзд до Росії.

Нагадаємо, від початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одну збройну провокацію з боку противника.

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