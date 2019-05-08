В ОРДЛО оккупанты устанавливают дополнительные мины - разведка

"Российские оккупационные войска совершенствуют инженерное оборудование передовых, тыловых позиций и опорных пунктов, в том числе путем установления дополнительных минно-взрывных заграждений с применением запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин. Указанные действия противника создают предпосылки для ухудшения ситуации безопасности и представляют угрозу жизни гражданского населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Кроме того, установление мин приводит к потерям личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Так, подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевой задачи зашел на собственное минное поле и понес потери убитыми и ранеными.

Также российское командование пытается скрыть реальные обстоятельства потерь своего личного состава. Кроме того, противник активно устанавливает ложные отметки о минировании местности в районах скрытого размещения тяжелого вооружения, которое, согласно минским договоренностям, должно быть отведено для создания зоны безопасности.

Напомним, 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня.