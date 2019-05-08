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В ОРДЛО окупанти встановлюють додаткові міни – розвідка

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Російська окупаційна адміністрація встановлює додаткові мінно-вибухові загородження із застосуванням заборонених Оттавською конвенцією протипіхотних мін, які загрожують цивільному населенню. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Російські окупаційні війська удосконалюють інженерне обладнання передових, тилових позицій та опорних пунктів, у тому числі шляхом встановлення додаткових мінно-вибухових загороджень із застосуванням заборонених Оттавською конвенцією протипіхотних мін. Зазначені дії противника створюють передумови для погіршення безпекової ситуації та становлять загрозу життю цивільного населення тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, встановлення мін призводить до втрат особового складу 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. Так, підрозділ окупаційних військ під час висування у пішому порядку до району виконання бойового завдання зайшов на власне мінне поле та зазнав втрат вбитими та пораненими.

Також російське командування намагається приховати реальні обставини втрат свого особового складу. Крім того, противник активно встановлює хибні позначки про мінування місцевості у районах прихованого розміщення важкого озброєння, яке, за Мінськими домовленостями, повинно бути відведене для створення зони безпеки.

Нагадаємо, 7 травня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню.

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