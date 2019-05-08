ООС: бойовики здійснили 25 обстрілів позицій українських військових, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. 7 травня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 14 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
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- двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та станкових протитанкових гранатометів — біля населеного пункту Новотроїцьке;
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- тричі з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем — поблизу міста Авдіївка;
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- з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Водяне;
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- з гранатометів різних систем — поблизу села Миколаївка;
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- двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Гнутове;
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- з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу селища Невельске;
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- з автоматичних станкових гранатометів — біля населеного пункту Старогнатівка;
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- з ручних протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Новоселівка Друга;
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- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу села Лебединське;
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- зі стрілецької зброї — біля села Богданівка.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:
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- п’ять разів з артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів — поблизу села Новозванівка;
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- з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів — поблизу міста Попасна;
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- двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм — в районі населеного пункту Катеринівка;
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- з мінометів калібру 120 мм — в районі хутора Вільний;
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- зі снайперської зброї — біля населеного пункту Південне;
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- зі стрілецької зброї — у межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту Станиця Луганська.
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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, троє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. В межах ділянки розведення біля Станиця Луганська Об’єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали.
За даними розвідки Об’єднаних сил, 7 травня трьох бойовиків було знищено, ще двох — поранено. Також наші підрозділи знищили дві бойових машини піхоти противника та довготривалу вогневу споруду.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”:
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- з гранатометів різних систем — поблизу міста Мар’їнка;
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- з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Павлопіль.
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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.