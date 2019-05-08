ООС: бойовики здійснили 25 обстрілів позицій українських військових, є загиблі та поранені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. 7 травня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню, з них 12 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник 14 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

  • двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та станкових протитанкових гранатометів — біля населеного пункту Новотроїцьке;
  • тричі з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем — поблизу міста Авдіївка;
  • з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля села Водяне;
  • з гранатометів різних систем — поблизу села Миколаївка;
  • двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Гнутове;
  • з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — поблизу селища Невельске;
  • з автоматичних станкових гранатометів — біля населеного пункту Старогнатівка;
  • з ручних протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Новоселівка Друга;
  • з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу села Лебединське;
  • зі стрілецької зброї — біля села Богданівка.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” позиції наших захисників були обстріляні 11 разів:

  • п’ять разів з артилерійських систем калібру 122 мм, танкових гармат, мінометів калібру 120 мм, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів — поблизу села Новозванівка;
  • з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів — поблизу міста Попасна;
  • двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм — в районі населеного пункту Катеринівка;
  • з мінометів калібру 120 мм — в районі хутора Вільний;
  • зі снайперської зброї — біля населеного пункту Південне;
  • зі стрілецької зброї — у межах ділянки розведення сторін поблизу населеного пункту Станиця Луганська.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, троє отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. В межах ділянки розведення біля Станиця Луганська Об’єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 7 травня трьох бойовиків було знищено, ще двох — поранено. Також наші підрозділи знищили дві бойових машини піхоти противника та довготривалу вогневу споруду.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”:

  • з гранатометів різних систем — поблизу міста Мар’їнка;
  • з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Павлопіль.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.

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