ООС: боевики совершили 25 обстрелов позиций украинских военных, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, из них 12 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и станковых противотанковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;
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- трижды из минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи города Авдеевка;
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- из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у села Водяное;
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- из гранатометов различных систем - вблизи села Николаевка;
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- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово;
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- с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Невельского;
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- с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Старогнатовка;
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- из ручных противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоселовка Вторая;
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- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединский;
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- из стрелкового оружия - у села Богдановка.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:
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- пять раз из артиллерийских систем калибра 122 мм, танковых пушек, минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Новозвановка;
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- из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов - вблизи города Попасная;
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- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Екатериновка;
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- из минометов калибра 120 мм - в районе хутора Свободный;
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- из снайперского оружия - около населенного пункта Южное;
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- из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи населенного пункта Станица Луганская.
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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. В пределах участка разведения у Станица Луганская Объединенные силы огонь в ответ на обстрел не открывали.
По данным разведки Объединенных сил 7 мая трое боевиков были уничтожены, еще двое - ранены. Также наши подразделения уничтожили две боевых машины пехоты противника и долговременную огневую сооружение.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
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- из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;
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- с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Павлополь.
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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.