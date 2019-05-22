В ОРДЛО оккупанты проверяют у людей документы на дома и землю - разведка

"Российская оккупационная администрация принимает меры по усилению контроля населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей. Представителями так называемых "силовых структур" оккупантов начата проверка граждан, проживающих в частных домах на наличие в них документов на право собственности, в том числе на земельные участки", - сказал Гуцуляк.

Также отмечается, что возможно указанные мероприятия проводятся с целью выявления и последующей так называемой "национализации" зданий и земельных участков, владельцы которых выехали для проживания на подконтрольную украинской власти территорию.

Напомним, по предварительной информации, восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе на грузовике отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.

Министерство обороны Украины выясняет обстоятельства, при которых восемь военнослужащих оказались в плену боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.