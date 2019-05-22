В ОРДЛО оккупанты проверяют у людей документы на дома и землю - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, представители так называемых силовых структур оккупантов проверяют граждан, проживающих в частных домах, есть ли у них документы на право собственности. Об этом во время ежедневного брифинга сообщил руководитель пресс-центра Минобороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"Российская оккупационная администрация принимает меры по усилению контроля населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областей. Представителями так называемых "силовых структур" оккупантов начата проверка граждан, проживающих в частных домах на наличие в них документов на право собственности, в том числе на земельные участки", - сказал Гуцуляк.
Также отмечается, что возможно указанные мероприятия проводятся с целью выявления и последующей так называемой "национализации" зданий и земельных участков, владельцы которых выехали для проживания на подконтрольную украинской власти территорию.
Напомним, по предварительной информации, восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил в районе Новотроицкого на Донбассе на грузовике отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.
Министерство обороны Украины выясняет обстоятельства, при которых восемь военнослужащих оказались в плену боевиков на временно оккупированной территории Донбасса.