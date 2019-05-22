В ОРДЛО окупанти перевіряють в людей документи на будинки та землю — розвідка

КИЇВ. 22 травня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, представники так званих силових структур окупантів перевіряють громадян, які проживають в приватних оселях чи є в них документи на право власності. Про це під час щоденного брифінгу повідомив речник прес-центру Міноборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.