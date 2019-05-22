В ОРДЛО окупанти перевіряють в людей документи на будинки та землю — розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, представники так званих силових структур окупантів перевіряють громадян, які проживають в приватних оселях чи є в них документи на право власності. Про це під час щоденного брифінгу повідомив речник прес-центру Міноборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.
“Російська окупаційна адміністрація вживає заходи з посилення контролю населення тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областей. Представниками так званих „силових структур“ окупантів розпочато перевірку громадян, проживаючих в приватних оселях на наявність у них документів на право власності, у тому числі на земельні ділянки”, — сказав Гуцуляк.
Також, зазначається, що можливо зазначені заходи проводяться з метою виявлення та подальшої так званої “націоналізації” будівель та земельних ділянок, власники яких виїхали для проживання на підконтрольну українській владі територію.
Нагадаємо, за попередньою інформацією, вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, у районі Новотроїцького на Донбасі на вантажівці відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками.
Міністерство оборони України наразі з’ясовує обставини, за яких восьмеро військовослужбовців опинились у полоні бойовиків на тимчасово окупованій території Донбасу.