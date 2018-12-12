В ОРДЛО ликвидируют предприятия для пополнения уволенными рядов боевиков - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, оккупационная "власть" на подконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей ликвидирует местные предприятия, чтобы набрать в "войско" новобранцев из числа уволенных работников. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Российская оккупационная администрация скрыто использует возможность обеспечения мобилизационного комплектования соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет ухудшения социально-экономического положения населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, создаются искусственные условия для предотвращения трудоустройства граждан, которые в течение этого года привлекались к мобилизационным сборам и отказываются от призыва", - отметил представитель Минобороны.
Как пояснил он, якобы для борьбы с преступностью в экономической сфере в так называемых "республиканских органах государственной безопасности" сформированы новые подразделения. Они фабрикуют основания для ликвидации предприятий любой формы собственности, руководство которых "мало способствует принуждению работников проходить военную службу" в составе российско-оккупационных войск.
В свою очередь так называемые "военные комиссариаты", по данным разведки, получили распоряжение активно содействовать призыву на военную службу работников, которые будут уволены в связи с прекращением работы их предприятий.
Напомним, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на наиболее угрожающих противнику направлениях оккупанты увеличили количество применения так называемых "огневых групп" для обстрелов позиций Объединенных сил.