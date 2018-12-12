В ОРДЛО ліквідовують підприємства для поповнення звільненими лав бойовиків - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, окупаційна "влада" на підконтрольних уряду територіях Донецької і Луганської областей ліквідовує місцеві підприємства, щоб набрати у "військо" новобранців із числа звільнених працівників. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Російська окупаційна адміністрація приховано використовує можливість забезпечення мобілізаційного комплектування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ за рахунок погіршення соціально-економічного становища населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Зокрема, створюються штучні умови для унеможливлення працевлаштування громадян, які протягом ц. р. залучались до мобілізаційних зборів і відмовляються від призову", - зазначив речник Міноборони.
Як пояснив він, нібито для боротьби зі злочинністю в економічній сфері в так званих "республіканських органах державної безпеки" сформовані нові підрозділи. Вони фабрикують підстави для ліквідації підприємств будь-якої форми власності, керівництво яких "не достатньо сприяє примушенню працівників проходити військову службу" у складі російсько-окупаційних військ.
У свою чергу так звані "військові комісаріати", за даними розвідки, отримали розпорядження активно сприяти призову на військову службу працівників, яких буде звільнено у зв’язку з припиненням роботи їх підприємств.
Нагадаємо, за інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на найбільш загрозливих для противника напрямках окупанти збільшили кількість застосування так званих “вогневих груп” для обстрілів позицій Об’єднаних сил.