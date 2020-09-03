В ОПУ прокомментировали требование к Зеленскому "отреагировать" на обвинения против судей ОАСК

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей. Об этом заявили в Офисе Президента, комментируя требование к Владимиру Зеленскому "отреагировать" на обвинения против главы ОАСК Павла Вовка и других судей, передает УНН.