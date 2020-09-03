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В ОПУ прокомментировали требование к Зеленскому "отреагировать" на обвинения против судей ОАСК

Киев • УНН

 • 12364 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей. Об этом заявили в Офисе Президента, комментируя требование к Владимиру Зеленскому "отреагировать" на обвинения против главы ОАСК Павла Вовка и других судей, передает УНН.

В ОПУ прокомментировали требование к Зеленскому "отреагировать" на обвинения против судей ОАСК

Сообщается, что Конституцией Украины установлено четкое разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную. Это уже неоднократно толковалось в решениях Конституционного Суда и объяснялось в многочисленных комментариях экспертов-юристов. Указывается, что "с корпусом этих текстов легко ознакомиться".

"Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей. Даже если рассматривать полномочия Президента в рамках теоретической концепции так называемых "скрытых полномочий" (inherent powers), не выписанных в Конституцию, все равно кажется сомнительной требование к Президенту предоставлять такую оценку", - говорится в сообщении.

Также Президент не может отменять действие презумпции невиновности в отношении отдельных лиц. Президент, как и любой гражданин в государстве, может поделиться своими впечатлениями об определенной резонансной информации, касающейся открытых данных уголовных производств, но не более.

"Взяли к сведению всю информацию о возможных нарушениях закона представителями судебной ветви власти, а также по рассмотрению соответствующих обвинений в Высшем совете правосудия. Надеемся, что расследование такого громкого дела поможет установить все истинные обстоятельства", - информирует Офис Президента.

Отмечается, что именно после смены власти в 2019 году Национальное антикоррупционное бюро Украины получило всю необходимую законодательную поддержку для независимой оперативной работы. Также были обеспечены все условия для функционирования Антикоррупционного суда. Надеемся, что эта политическая инвестиция даст соответствующий результат для общества и утверждения принципа верховенства права.

Кроме того, отмечается, что судебная реформа остается приоритетом для государства.

"При этом, хотим обратить внимание на то, что действующие конституционные инструменты защиты независимости судей и разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную значительно ограничивают возможности не только Президента, но и Верховной Рады реализовать те желания об освобождении судей и радикальной перестройки судебной системы, которые выражает часть нашего общества", - резюмировали в ОПУ.

Напомним, активисты требовали от Зеленского ликвидировать ОАСК.

Как сообщали ранее в САП, главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК и главе Государственной судебной администрации Украины сообщено о подозрении.

Напомним, ВРУ отказалась отстранять голову ОАСК Вовка.

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