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В ОПУ прокоментували вимогу до Зеленського "відреагувати" на звинувачення проти суддів ОАСК

Київ • УНН

 • 12364 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент України, згідно з повноваженнями, які дає йому Конституція, не має права або обов'язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів. Про це заявили в Офісі Президента, коментуючи вимогу до Володимира Зеленського "відреагувати" на звинувачення проти голови ОАСК Павла Вовка та інших суддів, інформує УНН.

В ОПУ прокоментували вимогу до Зеленського "відреагувати" на звинувачення проти суддів ОАСК

Повідомляється, що Конституцією України встановлено чіткий поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову. Це вже неодноразово тлумачилося у рішеннях Конституційного Суду та пояснювалось у численних коментарях експертів-правників. Вказується, що "з корпусом цих текстів легко ознайомитись".

"Президент України, згідно з повноваженнями, які дає йому Конституція, не має права або обов'язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів. Навіть якщо розглядати повноваження Президента у межах теоретичної концепції так званих "прихованих повноважень" (inherent powers), не виписаних до Конституції, все одно видається сумнівною вимога до Президента надавати таку оцінку", - йдеться у повідомленні.

Також Президент не може скасовувати дію презумпції невинуватості стосовно окремих осіб. Президент, як і будь-який громадянин у державі, може поділитися своїми враженнями щодо певної резонансної інформації, яка стосується відкритих даних кримінальних проваджень, але не більше.

"Взяли до відома всю інформацію щодо можливих порушень закону представниками судової гілки влади, а також щодо розгляду відповідних звинувачень у Вищій раді правосуддя. Сподіваємося, що розслідування такої гучної справи допоможе встановити всі правдиві обставини", - інформує Офіс Президента.

Наголошується, що саме після зміни влади у 2019 році Національне антикорупційне бюро України одержало всю необхідну законодавчу підтримку для незалежної оперативної роботи. Також були забезпечені всі умови для функціонування Антикорупційного суду. Сподіваємося, що ця політична інвестиція дасть відповідний результат для суспільства й утвердження принципу верховенства права.

Окрім того, наголошується, що судова реформа залишається пріоритетом для держави.

"При цьому, хочемо звернути увагу на те, що чинні конституційні інструменти захисту незалежності суддів і поділу влади на законодавчу, виконавчу й судову значно обмежують можливості не тільки Президента, а й Верховної Ради реалізувати ті бажання щодо звільнення суддів та радикальної перебудови судової системи, які висловлює частина нашого суспільства", - резюмували в ОПУ.

Нагадаємо, активісти вимагали від Зеленського ліквідувати ОАСК.

Як повідомляли раніше у САП, голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК та голові Державної судової адміністрації України повідомлено про підозру.

Нагадаємо, ВРП відмовилася відстороняти голову ОАСК Вовка.

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