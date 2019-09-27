В ОПОРе рассказали, кто дольше всего выступает с речами в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В сентябре парламентарии выступали в сессионном зале Верховной Рады в течение 30 часов, дольше всего с речами выступал народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев. Такие данные анализа первого месяца работы Верховной Рады обнародовала Гражданская сеть "ОПОРА", передает УНН.
По данным "ОПОРы", в сентябре депутаты 1 541 раз выступали в Верховной Раде. Общее время их выступлений составляет почти 31 час.
При этом, в организации уточнили, что дольше всего речами в Верховной Раде выступал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Длительность его выступлений - 1 ч. 6 мин. 52 с. На втором месте депутатки "Европейской Солидарности" Нина Южанина (1 ч. 2 мин. 45 с.) и Ирина Геращенко (47 мин. 38 с). Пятерку лидеров замыкают Тарас Батенко (47 мин. 10 с.) из депутатской группы "За будущее" и первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (47 мин. 10 с.).
Также продолжительностью выступлений отличился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, нардеп из "Батькивщины" Сергей Соболев, два парламентария из "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич и Михаил Папиєв, а также Роксолана Пидласа ("Слуга народа").
Напомним, 12 сентября Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины лишил права сопредседателя фракции "Европейская Солидарность" Ирину Геращенко присутствия на 5 заседаниях за некорректные высказывания в выступлениях с парламентской трибуны.