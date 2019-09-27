В ОПОРі розповіли, хто найдовше виступає з промовами у Раді
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У вересні парламентарі виступали у сесійній залі Верховної Ради протягом 30 години, найдовше з промовами виступав народний депутат з фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев. Такі дані аналізу першого місяця роботи Верховної Ради оприлюднила Громадянська мережа "ОПОРА", передає УНН.
За даними "ОПОРи", у вересні депутати 1 541 раз виступали у Верховній Раді. Загальний час їхніх виступів складає майже 31 годину.
При цьому, в організації уточнили, що найдовше з промовами у Верховній Раді виступав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Загальна тривалість його виступів – 1 год. 6 хв. 52 с. На другому місці депутатки "Європейської Солідарності" Ніна Южаніна (1 год. 2 хв. 45 с.) та Ірина Геращенко (47 хв. 38 с). П'ятірку лідерів замикають Тарас Батенко (47 хв. 10 с.) з депутатської групи "За майбутнє" та перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук (47 хв. 10 с.).
Також тривалістю виступів відрізнився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, нардеп з "Батьківщини" Сергій Соболєв, два парламентарі з "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич та Михайло Папієв, а також Роксолана Підласа ("Слуга народу").
Нагадаємо, 12 вересня Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України позбавив права співголову фракції "Європейська Солідарність" Ірину Геращенко присутності на 5 засіданнях за некоректні вислови у виступах з парламентської трибуни.