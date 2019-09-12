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Стало відомо, скільки засідань ВР пропустить Геращенко через критику зелених чоловічків

Стало відомо, скільки засідань ВР пропустить Геращенко через критику зелених чоловічків

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України позбавив права співголову фракції Європейська Солідарність Ірину Геращенко присутності на 5 засіданнях. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Володимир Ар'єв, передає УНН.

“Слуги образились, що Ірина Геращенко з трибуни Верховної Ради сказала про захоплення парламенту зеленими чоловічками і регламентний комітет ВР сьогодні 6 голосами слуг проти 5 депутатів інших фракцій вирішив позбавити Геращенко права присутності на 5 засіданнях”, — написав нардеп.

Ар’єв відзначив, що “такого не дозволяли собі навіть регіонали в найтемніші часи, а от російські „зелені чоловічки“ в Криму і на Донбасі якраз всім незгодним швидко затикали рота. Тому, аналогія виявилася ще точнішою”.

Раніше депутат Княжицький повідомив, що Геращенко позбавили права відвідувати засідання ВР через критику зелених чоловічків, але не уточнив, як довго діятиме заборона.

Нагадаємо, Геращенко заявила, що її викликали "на килим" через висловлювання у ВР.

Як повідомляв УНН, напередодні фракція політичної партії “Європейська солідарність” влаштувала акцію протесту біля трибуни ВР під час виступу співголови фракції Ірини Геращенко.

Відзначимо, що Ірина Геращенко під час свого виступу, ймовірно, порівняла "зелених чоловічків" зі "Слугою народу".

Вона сказала, що "зелені чоловічки" захопили Крим, а тепер ще й український парламент.

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