Стало известно, сколько заседаний ВР пропустит Геращенко из-за критики зеленых человечков
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины лишил права сопредседателя фракции Европейская Солидарность Ирину Геращенко присутствия на 5 заседаниях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев, передает УНН.
"Слуги обиделись, что Ирина Геращенко с трибуны Верховной Рады сказала о захвате парламента зелеными человечками и регламентный комитет ВР сегодня 6 голосами слуг против 5 депутатов других фракций решил лишить Геращенко права присутствия на 5 заседаниях", - написал нардеп.
Арьев отметил, что "такого не позволяли себе даже регионалы в темные времена, а вот российские "зеленые человечки" в Крыму и на Донбассе как раз всем несогласным быстро затыкали рот. Поэтому, аналогия оказалась еще более точной".
Ранее депутат Княжицкий сообщил, что Геращенко лишили права посещать заседания ВР из-за критики зеленых человечков, но не уточнил, как долго будет действовать запрет.
Напомним, Геращенко заявила, что ее вызвали "на ковер" из-за высказываний в ВР.
Как сообщал УНН, накануне фракция политической партии "Европейская солидарность" устроила акцию протеста возле трибуны ВР во время выступления сопредседателя фракции Ирины Геращенко.
Отметим, что Ирина Геращенко во время своего выступления, вероятно, сравнила "зеленых человечков" со "Слугой народа".
Она сказала, что "зеленые человечки" захватили Крым, а теперь еще и украинский парламент.