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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 105808 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118964 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 110593 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116862 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 123231 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149883 просмотра

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Стало известно, сколько заседаний ВР пропустит Геращенко из-за критики зеленых человечков

Стало известно, сколько заседаний ВР пропустит Геращенко из-за критики зеленых человечков

Киев  •  УНН

 • 16598 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины лишил права сопредседателя фракции Европейская Солидарность Ирину Геращенко присутствия на 5 заседаниях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир Арьев, передает УНН.

"Слуги обиделись, что Ирина Геращенко с трибуны Верховной Рады сказала о захвате парламента зелеными человечками и регламентный комитет ВР сегодня 6 голосами слуг против 5 депутатов других фракций решил лишить Геращенко права присутствия на 5 заседаниях", - написал нардеп.

Арьев отметил, что "такого не позволяли себе даже регионалы в темные времена, а вот российские "зеленые человечки" в Крыму и на Донбассе как раз всем несогласным быстро затыкали рот. Поэтому, аналогия оказалась еще более точной".

Ранее депутат Княжицкий сообщил, что Геращенко лишили права посещать заседания ВР из-за критики зеленых человечков, но не уточнил, как долго будет действовать запрет.

Напомним, Геращенко заявила, что ее вызвали "на ковер" из-за высказываний в ВР.

Как сообщал УНН, накануне фракция политической партии "Европейская солидарность" устроила акцию протеста возле трибуны ВР во время выступления сопредседателя фракции Ирины Геращенко.

Отметим, что Ирина Геращенко во время своего выступления, вероятно, сравнила "зеленых человечков" со "Слугой народа".

Она сказала, что "зеленые человечки" захватили Крым, а теперь еще и украинский парламент.

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