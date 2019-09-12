Геращенко позбавили права відвідувати засідання ВР через критику зелених чоловічків - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України позбавив права співголову фракції Європейська Солідарність Ірину Геращенко відвідувати пленарні засідання за "критику зелених чоловічків". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Микола Княжицький, передає УНН.
"Сьогодні 6 слуг народу у регламентному комітеті позбавили права співголову фракції Європейська Солідарність відвідувати пленарні засідання. Їх образило те, що Ірина критикувала зелених чоловічків", - написав Княжицький, але не уточнив, як довго діятиме заборона.
Він нагадав, що Геращенко під час виступу не називала імен, назв, просто висловлювала власну думку.
Княжицький також назвав подібні дії диктатурою влади.
Раніше Геращенко заявила, що її викликали "на килим" через висловлювання у ВР.
Як повідомляв УНН, напередодні фракція політичної партії “Європейська солідарність” влаштувала акцію протесту біля трибуни ВР під час виступу співголови фракції Ірини Геращенко.
Відзначимо, що Ірина Геращенко під час свого виступу, ймовірно, порівняла "зелених чоловічків" зі "Слугою народу".
Вона сказала, що "зелені чоловічки" захопили Крим, а тепер ще й український парламент.