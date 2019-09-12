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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 86975 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114838 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106598 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113230 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Геращенко лишили права посещать заседания ВР из-за критики зеленых человечков - нардеп

Геращенко лишили права посещать заседания ВР из-за критики зеленых человечков - нардеп

Киев  •  УНН

 • 101573 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины лишил права сопредседателя фракции Европейская Солидарность Ирину Геращенко посещать пленарные заседания из-за "критики зеленых человечков". Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Николай Княжицкий, передает УНН.

"Сегодня 6 слуг народа в регламентном комитете лишили права сопредседателя фракции Европейская Солидарность посещать пленарные заседания. Их оскорбило то, что Ирина критиковала зеленых человечков", - написал Княжицкий, но не уточнил, как долго будет действовать запрет.

Он напомнил, что Геращенко во время выступления не называла имен, названий, просто высказывала собственное мнение.

Княжицкий также назвал подобные действия диктатурой власти.

Ранее Геращенко заявила, что ее вызвали "на ковер" из-за высказываний в ВР.

Как сообщал УНН, накануне фракция политической партии "Европейская солидарность" устроила акцию протеста возле трибуны ВР во время выступления сопредседателя фракции Ирины Геращенко.

Отметим, что Ирина Геращенко во время своего выступления, вероятно, сравнила "зеленых человечков" из "Слугой народа".

Она сказала, что "зеленые человечки" захватили Крым, а теперь еще и украинский парламент.

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