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Геращенко заявила, що її викликали "на килим" через висловлювання у ВР

Геращенко заявила, що її викликали "на килим" через висловлювання у ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народного депутата України Ірину Геращенко запросили взяти участь у розгляді Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради її висловлювань під час виступу з трибуни на пленарному засіданні парламенту 10 вересня. Про це йдеться у відповідному зверненні Комітету, яке Геращенко оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Друзі, тут мені слуги хочуть влаштувати публічну порку за висловлювання і викликають „на ковьор“. Примітно, що в відповідь на грубе порушення новим спікером регламенту, я виступила емоційно і образно):, але чортами нікого не називала , й жодного прізвища чи назви фракції не згадувала . Та, по Фрейду, народ перезбудився”, — прокоментувала запрошення нардеп.

Вона в свою чергу порадила регламентному комітету зайнятись “своїми власними кнопкодавами”.

"Прийдеться завтра написати заяву. Тим більше, що це реальне порушення Конституції і регламенту, а не дитячі образи слуг“, — додала Геращенко.

У самому ж зверненні зазначається, що на засіданні, яке відбудеться 12 вересня, планується розглянути питання про “лист голови депутатської фракції політичної партії „Слуга народу“ — народного депутата Арахманії Д.Г” щодо висловлювань Геращенко.

Як повідомляв УНН, напередодні фракція політичної партії “Європейська солідарність” влаштувала акцію протесту біля трибуни ВР під час виступу співголови фракції Ірини Геращенко.

Відзначимо, що Ірина Геращенко під час свого виступу, ймовірно, порівняла "зелених чоловічків" зі "Слугою народу".

Вона сказала, що "зелені чоловічки" захопили Крим, а тепер ще й український парламент.

Українські Національні Новини

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