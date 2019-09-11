Геращенко заявила, що її викликали "на килим" через висловлювання у ВР

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народного депутата України Ірину Геращенко запросили взяти участь у розгляді Комітетом з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради її висловлювань під час виступу з трибуни на пленарному засіданні парламенту 10 вересня. Про це йдеться у відповідному зверненні Комітету, яке Геращенко оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.