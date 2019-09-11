Геращенко заявила, что ее вызвали "на ковер" из-за высказываний в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народного депутата Украины Ирину Геращенко пригласили принять участие в рассмотрении Комитетом по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады ее высказываний во время выступления с трибуны на пленарном заседании парламента 10 сентября. Об этом говорится в соответствующем обращении Комитета, которое Геращенко обнародовала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Друзья, здесь мне слуги хотят устроить публичную порку за высказывания и вызывают "на ковер". Примечательно, что в ответ на грубое нарушение новым спикером регламента, я выступила эмоционально и образно):, но чертями никого не называла, и ни одной фамилии или названия фракции не вспоминала. Но, по Фрейду, народ перевозбудился", - прокомментировала приглашение нардеп.
Она, в свою очередь, посоветовала регламентному комитету заняться "своими собственными кнопкодавами".
"Придется завтра написать заявление. Тем более, что это реальное нарушение Конституции и регламента, а не детские обиды слуг", - добавила Геращенко.
В самом же обращении отмечается, что на заседании, которое состоится 12 сентября, планируется рассмотреть вопрос о "письме главы депутатской фракции политической партии "Слуга народа" - народного депутата Арахмании Д.Г" относительно высказываний Геращенко.
Как сообщал УНН, накануне фракция политической партии "Европейская солидарность" устроила акцию протеста возле трибуны ВР во время выступления сопредседателя фракции Ирины Геращенко.
Отметим, что Ирина Геращенко во время своего выступления вероятно сравнила "зеленых человечков" со "Слугой народа".
Она сказала, что "зеленые человечки" захватили Крым, а теперь еще и украинский парламент.