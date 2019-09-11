Геращенко заявила, что ее вызвали "на ковер" из-за высказываний в ВР

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народного депутата Украины Ирину Геращенко пригласили принять участие в рассмотрении Комитетом по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады ее высказываний во время выступления с трибуны на пленарном заседании парламента 10 сентября. Об этом говорится в соответствующем обращении Комитета, которое Геращенко обнародовала на своей странице в Facebook, передает УНН.