Фракція "Європейська солідарність" влаштувала акцію протесту біля трибуни ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Фракція політичної партії "Європейська солідарність" влаштувала акцію протесту біля трибуни ВР під час виступу співголови фракції Ірини Геращенко, передає кореспондент УНН.
"Фракція "ЄС" не погоджується з внесенням на розгляд на засіданні Верховної Ради законопроекту № 1043, який раніше не був включений до порядку денного", - зазначила Геращенко.
Під час виступу співголови франції політичної партії "Євпропейська солідарність" Ірини Геращенко члени партії "ЄС" спустились до трибуни ВР і влаштували своєрідний протест проти внесення на розгляд законопроекту, який раніше не був включений до порядку денного.
Після виступу Геращенко нардепи зайняли свої місця у залі.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила проект закону 1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади.