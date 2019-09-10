Рада ухвалила за основу зміни щодо перезавантаження влади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила проект закону 1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади. Відповідне рішення підтримали 273 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект закону № 1066 про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади передбачає спрощення порядку прийняття на державну службу та звільнення з неї, підвищення відповідальності державних службовців за досягнення результатів їх діяльності, а також запровадження можливості контрактної державної служби та врегулювання окремих проблемних питань, обумовлених практичним впровадженням Закону, та усунення надмірного (на рівні закону) регулювання відповідних суспільних відносин.
Автори законопроекту пропонують досягти мети шляхом уточнення окремих положень Закону. Проектом вноситься низка суттєвих змін до Законів України “Про державну службу”, “Про Кабінет Міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”.
При цьому ще 261 нардепи підтримали ініціативу скоротити удвічі тривалість розгляду законопроекту в другому читанні.
Нагадаємо, до порядку денного засідання цього тижня Верховної Ради були включені 188 питань, проект Державного бюджету на 2020 рік народні депутати розглядатимуть наступного тижня.