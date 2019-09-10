Рада приняла за основу изменения относительно перезагрузки власти
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Верховная Рада приняла проект закона 1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти. Соответствующее решение поддержали 273 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект закона № 1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти предусматривает упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождение от нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы и урегулирования отдельных проблемных вопросов, обусловленных практическим внедрением Закона, и устранения избыточного (на уровне закона) регулирования соответствующих общественных отношений.
Авторы законопроекта предлагают достичь цели путем уточнения отдельных положений Закона. Проектом вносится ряд существенных изменений в Законы Украины “О государственной службе”, “О Кабинете Министров Украины” и “О центральных органах исполнительной власти”.
При этом еще 261 нардепы поддержали инициативу сократить вдвое продолжительность рассмотрения законопроекта во втором чтении.
Напомним, в повестку дня заседания на этой неделе Верховной Рады были включены 188 вопросов, проект Государственного бюджета на 2020 год народные депутаты будут рассматривать на следующей неделе.