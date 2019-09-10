Фракция "Европейская солидарность" устроила акцию протеста возле трибуны ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Фракция политической партии "Европейская солидарность" устроила акцию протеста возле трибуны ВР во время выступления сопредседателя фракции Ирины Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Фракция "ЕС" не согласна с внесением на рассмотрение на заседании Верховной Рады законопроекта № 1043, который ранее не был включен в повестку дня", - отметила Геращенко.
Во время выступления сопредседателя франции политической партии "Евпропейська солидарность" Ирины Геращенко члены партии "ЕС" спустились к трибуне ВР и устроили своеобразный протест против внесения на рассмотрение законопроекта, который ранее не был включен в повестку дня.
После выступления Геращенко нардепы заняли свои места в зале.
Напомним, Верховная Рада приняла проект закона 1066 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перезагрузки власти.