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В ОП заявили о сдержанном оптимизме относительно дальнейшего наступления оккупантов

В ОП заявили о сдержанном оптимизме относительно дальнейшего наступления оккупантов

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил о сдержанном оптимизме относительно дальнейших перспектив развития наступления российских оккупантов. Об этом он сообщил в видеообращении, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Общая ситуация контролируемая, руководство Вооруженных сил, руководство государства принимает непосредственные меры для того, чтобы остановить противника на тех направлениях, на которых они пытаются развивать наступление. Таких направлений немного, и мы их перекрестили", - рассказал Арестович.

Детали

Он отметил, что вчера было нанесено несколько мощных огневых ударов по противнику, которые остановили его передвижение на других направлениях.

"Я думаю, что из-за такого порядка действий, из-за того, что происходит, из-за того как руководство Вооруженных сил умело руководит оборонительной операцией, мы можем испытывать сдержанный оптимизм относительно дальнейших перспектив развития наступления врага", - сказал Арестович.

Дополнение

Арестович сообщал, что героическая оборона украинскими военными Ахтырки и Харькова заставила противника остановиться и изменить направление развития главного удара. Также заставила перебросить туда дополнительные резервы.

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