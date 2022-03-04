В ОП заявили о сдержанном оптимизме относительно дальнейшего наступления оккупантов

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"Общая ситуация контролируемая, руководство Вооруженных сил, руководство государства принимает непосредственные меры для того, чтобы остановить противника на тех направлениях, на которых они пытаются развивать наступление. Таких направлений немного, и мы их перекрестили", - рассказал Арестович.

Детали

Он отметил, что вчера было нанесено несколько мощных огневых ударов по противнику, которые остановили его передвижение на других направлениях.

"Я думаю, что из-за такого порядка действий, из-за того, что происходит, из-за того как руководство Вооруженных сил умело руководит оборонительной операцией, мы можем испытывать сдержанный оптимизм относительно дальнейших перспектив развития наступления врага", - сказал Арестович.

Дополнение

Арестович сообщал, что героическая оборона украинскими военными Ахтырки и Харькова заставила противника остановиться и изменить направление развития главного удара. Также заставила перебросить туда дополнительные резервы.



