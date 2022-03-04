В ОП заявили про стриманий оптимізм щодо подальшого наступу окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив про стриманий оптимізм щодо подальших перспектив розвитку наступу російських окупантів. Про це він повідомив у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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"Загальна ситуація контрольована, керівництво Збройних сил, керівництво держави вживає безпосередніх заходів для того, щоб зупинити противника на тих напрямках на яких вони намагаються розвивати наступ. Таких напрямків небагато, і ми їх перехрестили", - розповів Арестович.
Деталі
Він наголосив, що вчора було нанесено декілька потужних вогневих ударів по противнику, які зупинили його пересування на інших напрямках.
"Я думаю, що за таким порядком дій, за тим, що відбувається, за тим як керівництвом Збройних сил вправно керує оборонною операцією, ми можемо відчувати стриманий оптимізм щодо подальших перспектив розвитку наступу ворога", - сказав Арестович.
Доповнення
Арестович повідомляв, що героїчна оборона українськими військовими Охтирки та Харкова змусила противника зупинитися та змінити напрямок розвитку головного удару. Також примусила перекинути туди додаткові резерви.