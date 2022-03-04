Оборона Охтирки та Харкова змусила противника змінити напрямок розвитку головного удару - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Героїчна оборона українськими військовими Охтирки та Харкова змусила противника зупинитися та змінити напрямок розвитку головного удару. Також примусила перекинути туди додаткові резерви. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович у відеозверненні, передає кореспондент УНН.
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"Противник вчора після поповнення резервів та тилових запасів почав рухатися на окремих напрямках. Найбільшого успіху він досяг в місті Енергодар, частково встановив контроль над Запорізькою АЕС. Йому вдалося просунутися біля міста Вознесенськ, це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. Наші війська там його зупинили, зараз йде бій. Всі спроби противника просунутися безпосередньо в бік Миколаєва були відбиті", - розповів Арестович.
Арестович зазначив, що іншою гарячою точкою залишається північний захід від Києва. "Там зараз йдуть бої: наземна частина, авіація, артилерія зупиняє противника", - сказав він.
Він наголосив, що Харків та Охтирка піддаються нищівним ударам противника, але оборона тримається.
"Про ситуацію там знають на міжнародному рівні. В Охтирці була спроба зруйнувати авіацію ТЕЦ місцеву, але оборона тримається, противник там зазнає величезних втрат і перекидає туди додаткові резерви, які могли б бути використані на більш небезпечних напрямках, наприклад на Київщину. Героїчна оборона Охтирки та Харкова змусила противника зупинитися та змінити напрямок розвитку головного удару. Також примусила перекинути туди додаткові резерви. Ось, що дає вправний спротив на місцях", - зазначив Арестович.
Доповнення
Раніше Олексій Арестович повідомляв, що наступ окупантів на територію міста Харків вже найближчим часом можна буде брати в лапки. Ворог зазнає катастрофічних втрат у техніці та в особовому складі.