Наступ окупантів на Харків вже найближчим часом можна буде брати в лапки - Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Наступ окупантів на територію міста Харків вже найближчим часом можна буде брати в лапки. Ворог зазнає катастрофічних втрат у техніці та в особовому складі. Про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.
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"Противник намагається продовжувати наступальну операцію на місто Харків, місто Лозова, намагаючись охопити Харків із заходу, але зазнає катастрофічних втрат у техніці та в особовому складі. Зараз темпи дуже сповільнюються цього наступу, який скоро доведеться брати в лапки", - повідомив Арестович на брифінгу.
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Харків перебуває під бомбардуванням ворога. 1 березня ракети окупантів потрапили до будівлі Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлового масиву. За даними ОДА, 21 особа загинула і 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за ту добу.
2 березня у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. У результаті обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.