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Наступ окупантів на Харків вже найближчим часом можна буде брати в лапки - Арестович

Наступ окупантів на Харків вже найближчим часом можна буде брати в лапки - Арестович

Київ • УНН

 • 458786 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Наступ окупантів на територію міста Харків вже найближчим часом можна буде брати в лапки. Ворог зазнає катастрофічних втрат у техніці та в особовому складі. Про це під час брифінгу заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

"Противник намагається продовжувати наступальну операцію на місто Харків, місто Лозова, намагаючись охопити Харків із заходу, але зазнає катастрофічних втрат у техніці та в особовому складі. Зараз темпи дуже сповільнюються цього наступу, який скоро доведеться брати в лапки", - повідомив Арестович на брифінгу.

Раніше

Харків перебуває під бомбардуванням ворога. 1 березня ракети окупантів потрапили до будівлі Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлового масиву. За даними ОДА, 21 особа загинула і 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за ту добу.

2 березня у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. У результаті обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.

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