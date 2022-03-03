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15 марта, 19:03 • 73198 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117080 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105859 просмотра

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15 марта, 12:52 • 90824 просмотра

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Наступление оккупантов на Харьков уже в ближайшее время можно будет брать в кавычки - Арестович

Наступление оккупантов на Харьков уже в ближайшее время можно будет брать в кавычки - Арестович

Киев • УНН

 • 458783 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Наступление оккупантов на территорию города Харьков уже в ближайшее время можно будет брать в кавычки. Враг несет катастрофические потери в технике и в личном составе. Об этом во время брифинга заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.

Цитата

"Противник пытается продолжать наступательную операцию на город Харьков, город Лозовая, пытаясь охватить Харьков с запада, но понесет катастрофические потери в технике и в личном составе. Сейчас темпы очень замедляются этого наступления, которое скоро придется брать в кавычки", - сообщил Арестович на брифинге.

Ранее

Харьков находится под бомбежкой врага. 1 марта ракеты оккупантов попали в здания Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива. По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за те сутки.

2 марта в Харькове российские самолеты бомбардировали центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП. В результате обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.

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