Наступление оккупантов на Харьков уже в ближайшее время можно будет брать в кавычки - Арестович

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"Противник пытается продолжать наступательную операцию на город Харьков, город Лозовая, пытаясь охватить Харьков с запада, но понесет катастрофические потери в технике и в личном составе. Сейчас темпы очень замедляются этого наступления, которое скоро придется брать в кавычки", - сообщил Арестович на брифинге.

Ранее

Харьков находится под бомбежкой врага. 1 марта ракеты оккупантов попали в здания Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива. По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за те сутки.

2 марта в Харькове российские самолеты бомбардировали центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП. В результате обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.