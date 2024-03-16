В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква заявил, что о размещении войск других стран в Украине речь пока не идет, передает УНН со ссылкой на "Мы-Украина".

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Заместитель руководителя ОП отметил, что все инициативы, которые способствуют безопасности Украины - Украиной приветствуются. Однако сейчас для этого нужно соответствующее решение, ведь все эти страны являются странами НАТО, а Украина - еще не член Альянса

"Но если государства не объединят свои усилия, чтобы российская агрессия прекратилась, и если россия пойдет дальше, тогда придется принимать это коллегиальное решение стран-членов НАТО (об отправке войск в Украину)", - сказал Жовква.

Переговоры о соглашении по безопасности с США продолжаются, оно станет одним из самых сильных - Жовква