В ООС отреагировали на информацию о "взрывах" в ОРДЛО: ВСУ соблюдают "режим тишины", что подтверждают в ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Вооруженные Силы Украины соблюдают режим прекращения огня, наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что никаких обстрелов со стороны ВСУ не фиксировали. Об этом сообщили в пресс-центре ООС после появления информации о якобы взрывах неподалеку от Донецка, пишет УНН.
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“В связи с тем, что на некоторых информационных ресурсах появилась информация о взрывах на неподконтрольной Украине территории, сообщаем, что Вооруженные Силы Украины придерживаются режима прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка. Наблюдатели ОБСЕ также подтверждают, что никаких обстрелов со стороны Вооруженных Сил Украины не фиксировали”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что артиллерийские подразделения из состава Объединенных сил находятся в районах отвода.
Контекст
В социальных сетях сообщалось, что якобы над Донецком прогремел очень громкий взрыв, который якобы был слышен в разных районах города.
Главнокомандующий ВС Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные Силы Украины соблюдают режим прекращения огня, не планировали и не осуществляли никаких обстрелов, в том числе в направлении Донецка.