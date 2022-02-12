В ООС відреагували на інформацію про "вибухи" в ОРДЛО: ЗСУ дотримуються "режиму тиші", що підтверджують в ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, спостерігачі ОБСЄ підтвердили, що жодних обстрілів зі сторони ЗСУ не фіксували. Про це повідомили в пресентрі ООС після появи інформації про нібито вибухи неподалік Донецька, пише УНН.
Цитата:
“У зв’язку з тим, що на деяких інформаційних ресурсах з’явилася інформація про вибухи на непідконтрольній Україні території, повідомляємо, що Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька. Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони Збройних Сил України не фіксували”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що артилерійські підрозділи зі складу Об’єднаних сил знаходяться в районах відведення.
Контекст
У соціальних мережах повідомлялося, що нібито над Донецьком пролунав дуже гучний вибух, який нібито було чути у різних районах міста.
Головнокомандувач ЗС України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували і не здійснювали жодних обстрілів, у тому числі у напрямку Донецька.