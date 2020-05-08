В ООН заявили о необходимости расследовать преступления коммунистического режима в Европе

“23 августа 1939 года Коммунистический Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о ненападении, известный как пакт Молотова-Риббентропа и его секретный протокол. Это разделило Европу между двумя тоталитарными режимами по сферам их интересов, что проложило путь к началу Второй мировой войны. Для восточноевропейских стран конец Второй мировой войны не был концом диктатуры, и лишь спустя десятилетия они смогли насладиться подлинной свободой”, — сказал Рейнсалу.

По его словам, с соответствующим заявлением выступили вчера, помимо эстонского министра, государственный секретарь США и министры иностранных дел Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

“Мы ценим силы союзников и их жертвы в борьбе с нацизмом и прекращении Холокоста. В то же время мы отвергаем недавние попытки манипулирования историческими событиями и оправдания пакта Молотова-Риббентропа, которые мы видели со стороны Российской Федерации. Мы должны помнить, что после войны в течение полувека многие европейские нации оставались под прямым советским подавлением, лишенными свободы, суверенитета, достоинства, прав человека и свободного развития. Также верно и то, что, хотя преступления нацистского режима были доведены до суда в Нюрнберге, все еще существует острая необходимость в проведении моральных оценок и проведении судебных расследований преступлений коммунистического режима в Европе”, — подчеркнул министр.

Стоит отметить, в мае Эстония начала председательство в Совете безопасности ООН.

Как сообщал УНН, ранее на сегодняшнем заседании Постпред РФ при ООН Василий Небензя похвастался георгиевской лентой и плакатами ко Дню победы.