В ООН заявили про необхідність розслідувати злочини комуністичного режиму в Європі

"23 серпня 1939 року Комуністичний Радянський Союз і нацистська Німеччина підписали договір про ненапад, відомий як пакт Молотова-Ріббентропа і його секретний протокол. Це розділило Європу між двома тоталітарними режимами за сферами їх інтересів, що проклало шлях до початку Другої світової війни. Для східноєвропейських країн кінець Другої світової війни не був кінцем диктатури, і лише через десятиліття вони змогли насолодитися справжньою свободою", - сказав Рейнсалу.

За його словами, з відповідною заявою виступили вчора, крім естонського міністра, державний секретар США і міністри закордонних справ Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини.

"Ми цінуємо сили союзників і їх жертви в боротьбі з нацизмом і припинення Голокосту. У той же час ми відкидаємо недавні спроби маніпулювання історичними подіями та виправдання пакту Молотова-Ріббентропа, які ми бачили з боку Російської Федерації. Ми повинні пам'ятати, що після війни протягом півстоліття багато європейських націй залишалися під прямим радянським придушенням, позбавленими волі, суверенітету, гідності, прав людини і вільного розвитку. Також вірно і те, що, хоча злочини нацистського режиму були доведені до суду в Нюрнберзі, все ще існує гостра необхідність в проведенні моральних оцінок і проведенні судових розслідувань злочинів комуністичного режиму в Європі", - наголосив міністр.

Варто відзначити, в травні Естонія почала головування в Раді безпеки ООН.

Як повідомляв УНН, раніше на сьогоднішньому засіданні постпред РФ при ООН Василь Небензя похвалився георгіївською стрічкою і плакатами до Дня перемоги.