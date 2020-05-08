Россия в ООН похвасталась "георгиевской лентой" на заседании по случаю окончания Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на специальном заседании на высоком уровне по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе похвастался георгиевской лентой и плакатами ко Дню победы, передаёт корреспондент УНН.
“Позвольте мне поблагодарить председательство Эстонии за созыв этой встречи ... накануне 9 мая — дня, когда мы празднуем победу в Великой Отечественной войне. Мы не приватизируем эту победу: это была победа советского народа ... всех, россиян, украинцев, белорусов, грузин, азербайджанцев, армян, молдаван, казахов, киргизов, узбеков, таджиков, туркмен, латышей, литовцев, эстонцев, евреев, татар, башкиров и десятков других национальностей многонационального СССР. Позади меня вы видите фотографии, посвященные 75-й годовщине, логотип и баннер с лентой святого Георгия”, — сказал Небензя, показав также значок с георгиевской лентой на своём пиджаке.
Он также показал участникам встречи фото своего отца, который, с его слов, был участников Второй мировой.
“Сегодня кое-кто пытается политически модифицировать нашу ДНК, говоря нам, что он обнаружил лучший штамм ДНК. Мы так не думаем ... Намерения представить Советский Союз, предположительно в равной степени ответственный за начало войны, которе сегодня всплывают и распространяются, пропагандируются некоторыми современными политиками и хитрыми историками, не только аморальны, но и отвратительны”, — заявил он.
Напомним, заместитель Генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на специальном заседании на высоком уровне по формуле Appии по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе отметила, что пришло время для разрешения конфликтов в Европе, в частности в Украине, и достичь мира.