Россия в ООН похвасталась "георгиевской лентой" на заседании по случаю окончания Второй мировой войны

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 15750 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 82319 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 111190 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 182794 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 186082 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392999 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227059 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502463 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349675 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230788 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 12122 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11567 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10618 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 10851 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 10092 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 144839 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 132814 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220902 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392999 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502463 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 15750 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39297 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38897 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46389 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76538 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Россия в ООН похвасталась "георгиевской лентой" на заседании по случаю окончания Второй мировой войны

Киев • УНН

 • 15579 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на специальном заседании на высоком уровне по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе похвастался георгиевской лентой и плакатами ко Дню победы, передаёт корреспондент УНН.

Россия в ООН похвасталась "георгиевской лентой" на заседании по случаю окончания Второй мировой войны

“Позвольте мне поблагодарить председательство Эстонии за созыв этой встречи ... накануне 9 мая — дня, когда мы празднуем победу в Великой Отечественной войне. Мы не приватизируем эту победу: это была победа советского народа ... всех, россиян, украинцев, белорусов, грузин, азербайджанцев, армян, молдаван, казахов, киргизов, узбеков, таджиков, туркмен, латышей, литовцев, эстонцев, евреев, татар, башкиров и десятков других национальностей многонационального СССР. Позади меня вы видите фотографии, посвященные 75-й годовщине, логотип и баннер с лентой святого Георгия”, — сказал Небензя, показав также значок с георгиевской лентой на своём пиджаке.

Он также показал участникам встречи фото своего отца, который, с его слов, был участников Второй мировой.

“Сегодня кое-кто пытается политически модифицировать нашу ДНК, говоря нам, что он обнаружил лучший штамм ДНК. Мы так не думаем ... Намерения представить Советский Союз, предположительно в равной степени ответственный за начало войны, которе сегодня всплывают и распространяются, пропагандируются некоторыми современными политиками и хитрыми историками, не только аморальны, но и отвратительны”, — заявил он.

Напомним, заместитель Генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло на специальном заседании на высоком уровне по формуле Appии по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе отметила, что пришло время для разрешения конфликтов в Европе, в частности в Украине, и достичь мира. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,296.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,804.93