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Росія в ООН похвалилася "георгіївською стрічкою" на засіданні з нагоди закінчення Другої світової війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Постпред РФ при ООН Василь Небензя на спеціальному засіданні на високому рівні з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі похвалився георгіївською стрічкою і плакатами до Дня перемоги, передає кореспондент УНН.

Росія в ООН похвалилася "георгіївською стрічкою" на засіданні з нагоди закінчення Другої світової війни

"Дозвольте мені подякувати головуванню Естонії за скликання цієї зустрічі ... напередодні 9 травня - дня, коли ми святкуємо перемогу у Великій Вітчизняній війні. Ми не приватизуємо цю перемогу: це була перемога радянського народу ... всіх, росіян, українців, білорусів, грузинів, азербайджанців, вірмен, молдаван, казахів, киргизів, узбеків, таджиків, туркменів, латишів, литовців, естонців, євреїв, татар, башкирів і десятків інших національностей багатонаціонального СРСР. Позаду мене ви бачите фотографії, присвячені 75-й річниці, логотип і банер зі стрічкою святого Георгія", - сказав Небензя, показавши також значок з георгіївською стрічкою на своєму піджаку.

Він також показав учасникам зустрічі фото свого батька, який, з його слів, був серед учасників Другої світової.

"Сьогодні дехто намагається політично модифікувати нашу ДНК, кажучи нам, що він виявив кращий штам ДНК. Ми так не думаємо ... Наміри представити Радянський Союз, імовірно в рівній мірі відповідальний за початок війни, які сьогодні спливають і поширюються, пропагуються деякими сучасними політиками і хитрими істориками, не тільки аморальні, але і огидні", - заявив він.

Нагадаємо, заступник Генерального секретаря ООН Розмарі ДіКарло на спеціальному засіданні на високому рівні за формулою Appіі з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі зазначила, що прийшов час для завершення конфліктів в Європі, зокрема в Україні, і досягти миру.

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