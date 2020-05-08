ООН про войну на Донбассе: пришло время найти решения конфликта

“Напряженность и насильственные конфликты, в том числе в Европе, сохраняется”, — сказала ДиКарло.

По её словам, предотвращение и разрешение насильственных конфликтов во всем мире лежит в основе мандата ООН.

Она также повторила призыв Генерального секретаря ООН к Совету Безопасности о конфликтах в регионе.

“Европа не застрахована от нестабильности, и мы не должны воспринимать мир и процветание в регионе как должное. ООН продолжает работу в направлении прекращения жестокие войны на Западных Балканах, начавшегося в 1990-х годах. И все же полный мир и примирение не были достигнуты. Между тем на континенте остается несколько затяжных конфликтов, а кризис в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014 году показывает, что новые вспышки насилия были слишком вероятными”, — заявила заместитель Генсекретаря ООН.

“Мы полностью поддерживаем ведущую роль и жизненно важную работу „Нормандской четверки“ и трехсторонней контактной группы по Украине... Пришло время найти переговорные решения этих конфликтов и построить прочный мир. Это потребует политической воли, мужества и лидерства со стороны всех заинтересованных сторон”, — добавила ДиКарло.

Как сообщал УНН, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал обмен удерживаемыми лицами на Донбассе.