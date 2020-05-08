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ООН про війну на Донбасі: прийшов час знайти рішення конфлікту

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Прийшов час для вирішення конфліктів в Європі, зокрема в Україні, і досягти миру. Про це заявила заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань і миробудівництва Розмарі ДіКарло на спеціальному засіданні на високому рівні за формулою Appiї з нагоди 75-ї річниці закінчення Другої світової війни в Європі, передає кореспондент УНН.

ООН про війну на Донбасі: прийшов час знайти рішення конфлікту

“Напруженість і насильницькі конфлікти, в тому числі в Європі, зберігається”, — сказала ДіКарло.

За її словами, запобігання і вирішення насильницьких конфліктів у всьому світі лежить в основі мандата ООН.

Вона також повторила заклик Генерального секретаря ООН до Ради Безпеки про конфлікти в регіоні.

“Європа не застрахована від нестабільності, і ми не повинні сприймати світ і процвітання в регіоні як належне. ООН продовжує роботу в напрямку припинення жорстокої війни на Західних Балканах, що почалася в 1990-х роках. І все ж повний мир і примирення було досягнуто. Тим часом на континенті залишається декілька затяжних конфліктів, а криза в Грузії в 2008 році і в Україні в 2014 році показує, що нові спалахи насильства були занадто ймовірними”, — заявила заступник Генсекретаря ООН.

“Ми повністю підтримуємо провідну роль і життєво важливу роботу „Нормандської четвірки“ і тристоронньої контактної групи по Україні... Прийшов час знайти переговорні рішення цих конфліктів і побудувати міцний мир. Це зажадає політичної волі, мужності і лідерства з боку всіх зацікавлених сторін”, — додала ДіКарло.

Як повідомляв УНН, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав обмін утримуваними особами на Донбасі.

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