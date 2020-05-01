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Украина поздравила Эстонию с председательством в СБ ООН в мае

Киев • УНН

 • 13954 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Министерство иностранных дел Украины поздравило Эстонию с председательством в Совете безопасности ООН в мае, отметив, что в Украине высоко ценят твердую позицию Эстонии по сохранению международного порядка. Об этом сообщает УНН со ссылкой сообщение в Twitter МИД Украины.

Украина поздравила Эстонию с председательством в СБ ООН в мае

"Наилучшие пожелания успеха Эстонии в председательстве в Совете безопасности ООН в мае 2020 году на этом сложном этапе работы ООН. Мы высоко ценим твердую позицию Эстонии по защите Устава ООН, сохранению основанного на правилах международного порядка и продвижению прав человека", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, во время которого обсуждались меры борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями, а также сотрудничество на международных площадках.

Best wishes of success to Estonia's UNSC Presidency in May 2020, at this challenging juncture in the work of the UN. We highly value Estonia's firm stance on defending UN Charter, preserving rules-based international order and promoting human rights. @MFAestonia @EstoniaUN

- MFA of Ukraine

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