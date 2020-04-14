Зеленський обговорив з президентом Естонії підтримку в ООН та подолання коронавірусу

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Естонської Республіки Керсті Кальюлайд, під час якої було обговорено заходи боротьби з пандемією коронавірусу та її наслідками, а також співпрацю на міжнародних майданчиках, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Президента.