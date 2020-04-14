Зеленский обсудил с президентом Эстонии поддержку в ООН и преодоление коронавируса

“Желаю вам крепкого здоровья и сил для преодоления этого кризиса. Также выражаю поддержку всем гражданам Эстонии, особенно тем, кто пострадал в результате пандемии коронавируса. Желаю скорейшего выздоровления всем, кто болеет COVID-19”, — сказал глава государства.

Во время разговора он отметил необходимость международной координации усилий по противодействию пандемии коронавируса и борьбы с ее последствиями, в частности в экономической и социальной сферах.

“Знаю, что на днях Эстония организовала онлайн-хакатон по поиску цифровых решений для борьбы с пандемией COVID-19. Эта инновационная инициатива „цифрового“ реагирования на современные вызовы является своевременной и полезной. Убежден, она найдет поддержку и в Украине”, — подчеркнул Президент.

Керсти Кальюлайд поздравила Зеленского с реформами, которые продвигаются несмотря на распространение коронавируса, особенно с принятием закона о рынке земли. Она выразила надежду на успешное рассмотрение законопроекта о банковской деятельности и отметила, что Эстония видит улучшение бизнес-климата в Украине, улучшение в работе правовой системы и значительное уменьшение коррупции на высшем уровне.

Президент Эстонии также отметила, что инвесторы этой страны заинтересованы в украинских проектах.

Зеленский в свою очередь выразил благодарность традиционной поддержку со стороны Таллинна суверенитета и территориальной целостности нашего государства, прежде всего в контексте непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

“Желаю вашей делегации в Совете Безопасности ООН успешного председательства в мае этого года, будет проходить на фоне беспрецедентной ситуации, вызванной распространением COVID-19. Поддерживаю позицию Эстонии, Совет Безопасности ООН должен реагировать на пандемию, которая представляет угрозу миру и мировой безопасности”, — сказал он.

Собеседники подтвердили важность сохранения санкций ЕС в отношении России до полного восстановления территориальной целостности Украины, а также согласились с недопустимостью искусственного использования пандемии коронавируса для политических целей.

Зеленский и Кальюлайд обсудили меры политического диалога на ближайшую перспективу, а также подготовку ко Второму цифровому форуму Украина — Эстония, который планируется провести осенью этого года в Киеве.

“Диджитализация, электронное управление, кибербезопасность являются приоритетными сферам сотрудничества между Украиной и Эстонией. Надеюсь приветствовать вас в Киеве осенью, во время Второго цифрового форума и обсудить прогресс нашего сотрудничества”, — отметил Зеленский.

Как сообщал УНН, ранее сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с главой МИД Венгрии пандемии COVID-19 и сотрудничество.