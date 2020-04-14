Кулеба обговорив з головою МЗС Угорщини пандемію COVID-19 та співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, під час якої обговорив з угорським колегою протидію пандемії COVID-19 та економічну співпрацю. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
Так, глави МЗС обговорили протидію COVID-19, обмінялися даними щодо динаміки поширення вірусу в Україні та Угорщині, актуальних потреб систем охорони здоров’я двох країн, а також поінформували один одного про заходи українського та угорського урядів задля стримання пандемії.
Особливу увагу Кулеба та Сіярто приділили перспективам економічної співпраці України та Угорщини, зазначили в МЗС.
Співрозмовники погодилися розвивати її попри коронавірус.
Як повідомляв УНН, Кулеба очікує повернення України до нормального життя під кінець літа.