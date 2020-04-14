Кулеба очікує повернення України до нормального життя під кінець літа

“Я не будую планів щодо подорожей... Безумовно, я будую плани, зараз — саме час будувати плани, з’явилась можливість подумати, зважити всі фактори, саме зараз є можливість побудувати плани та стратегії. Але щодо подорожей, я думаю, що якщо ми під кінець літа вийдемо на якусь стабілізацію, це було б оптимістичним сценарієм”, — сказав міністр.

На питання про те, чи вважає він, що на початку осені Україна повернеться до нормального життя, він зазначив, що це “можливо”.

“У Європейському Союзі те, що я чую від колег — там прямо радять своїм не планувати літні відпустки поки що. Тобто, не купувати готелі, не бронювати квитки, тому що немає певності, що це спрацює. А для наших колег з ЄС святий місяць — це серпень, коли ніхто не працює, всі відпочивають... Вони стримують, щоб люди не витрачали гроші на те, що може не спрацювати. Але загалом, так, це наші з вами побажання, коли ми вийдемо з цього, тому що динаміка коронавірусу поки що до кінця не вивчена, і ми не знаємо, коли ситуація стабілізується”, — підкреслив Кулеба.

Коментуючи прогнози щодо того, що ситуація стабілізується влітку 2021 року, він висловив думку, що це залежатиме від строків винайдення вакцини від вірусу.

“Цей аналіз ґрунтується на очікуваннях, коли буде винайдена і протестована вакцина проти коронавірусу. Зрозуміло, що коронавірус не буде остаточно подоланий до тих пір, поки не буде винайдено вакцини. Це ще буде другий етап для боротьби з усіма, хто проти вакцинації. Але сподіваюсь, що життя і цей смертельний вірус навчить, що треба все ж таки вакцинуватись”, — додав голова МЗС.

Нагадаємо, раніше голова МВС Арсен Аваков заявив, що Україна, за оптимістичним прогнозом, почне повертатися до нормального ритму життя не раніше 15 травня.