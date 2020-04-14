Кулеба ожидает возвращения Украины к нормальной жизни под конец лета

"Я не строю планов по путешествиям... Безусловно, я строю планы, сейчас - самое время строить планы, появилась возможность подумать, взвесить все факторы, именно сейчас есть возможность построить планы и стратегии. Но по путешествиям, я думаю, что если мы до конца лета выйдем на некую стабилизацию, это было бы оптимистическим сценарием", - сказал министр.

На вопрос о том, считает ли он, что в начале осени Украина вернется к нормальной жизни, он отметил, что это "возможно".

"В Европейском Союзе то, что я слышу от коллег - там прямо советуют своим не планировать летние отпуска пока. То есть, не покупать гостиницы, не бронировать билеты, потому что нет уверенности, что это сработает. А для наших коллег из ЕС святой месяц - это август, когда никто не работает, все отдыхают... Они сдерживают, чтобы люди не тратили деньги на то, что может не сработать. Но в целом, да, это наши с вами пожелания, когда мы выйдем из этого, потому что динамика коронавируса пока до конца не изучена, и мы не знаем, когда ситуация стабилизируется", - подчеркнул Кулеба.

Комментируя прогнозы о том, что ситуация стабилизируется летом 2021 года, он высказал мнение, что это будет зависеть от сроков изобретения вакцины от вируса.

"Этот анализ основывается на ожиданиях, когда будет изобретена и протестирована вакцина против коронавируса. Понятно, что коронавирус не будет окончательно преодолен до тех пор, пока не будет найдена вакцина. Это еще будет второй этап для борьбы со всеми, кто против вакцинации. Но надеюсь, что жизнь и этот смертельный вирус научит, что надо все же вакцинироваться", - добавил глава МИД.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина, по оптимистическому прогнозу, начнет возвращаться к нормальному ритму жизни не раньше 15 мая.