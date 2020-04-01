Аваков сказав, коли Україна може повертатися до "нормального життя"

"Усі питають - коли закінчиться карантин і обмеження... Ніхто в нашій країні не знає, коли завершиться епідемія і скасується карантин - а хто говорить, що знає - бреше. Усе буде залежати від розвитку ситуації і нашої успішності в боротьбі з вірусом", - вказав міністр.

Він зауважив, що наразі карантин відмінено тільки в Китаї. "Країни навколо нас кожен день посилюють заходи обмежень... Подивимося, як будуть розвиватися події в Європі, яку хвиля вірусу накрила раніше нас... Але, якщо чесно... треба бути реалістами..." - додав Аваков.

"Моя точка зору: країна почне повертатися до нормального життя - лише до 15 травня. І це - припущення оптиміста", - вказав голова МВС.

З іншого боку, з його слів, - "зараз дуже відповідальний момент атаки епідемії". "Якщо не будемо масово обніматися і шашличити в парках, нагороджуючи один одного вірусом - можемо збити пік вірусу, не доходячи до рівня трагічних втрат", - додав Аваков.

Нагадаємо, 12 березня в Україні запровадили карантин для стримування коронавірусу. Наразі він діє до 24 квітня.