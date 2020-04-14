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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 5540 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 22921 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Кулеба обсудил с главой МИД Венгрии пандемию COVID-19 и сотрудничество

Кулеба обсудил с главой МИД Венгрии пандемию COVID-19 и сотрудничество

Киев  •  УНН

 • 13209 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого обсудил с венгерским коллегой противодействие пандемии COVID-19 и экономическое сотрудничество. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

Так, главы МИД обсудили противодействие COVID-19, обменялись данными по динамике распространения вируса в Украине и Венгрии, актуальным потребностям систем здравоохранения двух стран, а также проинформировали друг друга о мерах украинского и венгерского правительств для сдерживания пандемии.

Особое внимание Кулеба и Сийярто уделили перспективам экономического сотрудничества Украины и Венгрии, отметили в МИД.

Собеседники согласились развивать его, несмотря на коронавирус.

Как сообщал УНН, Кулеба ожидает возвращения Украины к нормальной жизни под конец лета.

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